Frumuzache: ho ucciso Denisa per paura, Ana Maria per disprezzo

E’ entrato nel vivo il processo a Vasile Frumuzache: , il vigilante romeno 33enne accusato di aver ucciso le escort sue connazionali Maria Denisa Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni: la prima a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025.

Vasile Frumuzache è arrivato poco prima delle 10 nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze dove sarà interrogato di fronte alla corte d’assise. Prima di lui, saranno ascoltati due testimoni di parte civile, il fratello e la sorella di Ana Maria Andrei. Presente tra il pubblico anche la madre di Denisa.

“Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo”. Lo ha detto nel corso dell’interrogatorio durato quasi cinque ore la guardia giurata Vasile Frumuzache, imputato dei femminicidi di due escort, rispondendo alle domande del difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli. Frumuzache è a processo per l’omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme nell’agosto 2024 e Maria Denisa Paun a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno.