“Frequenze Fiorentine” l’intervista a Bruno Casini

“Frequenze fiorentine” seconda edizione (Goodfellas – Spittle). Il libro illustrato sulle culture giovanili negli anni ’80 a Firenze. Versione riveduta, corretta e remixata con nuovi capitoli inediti. 96 interventi da Piero Pelù a Pier Vittorio Tondelli. L’intervista al curatore Bruno Casini a cura di Giustina Terenzi

A 19 anni dalla prima edizione tornano le Frequenze Fiorentine di Bruno Casini. Libro cult su Firenze che negli anni 80 era la capitale italiana dell’underground. Interviste, contributi, playlist, memorabilia, foto, flyer. Dai Giovanotti Mondani Meccanici, ai Litfiba, dai Krypton ai Neon, fino ai Diaframma. Senza dimenticare il Pitti Trend, il tenax, il manila, il meeting delle etichette indioendenti, e le frequenze di Controradio e Radio Cento Fiori.

Dalla nuova editoria al design underground, dalle Graffiti Night alle feste di Rockstar, da Mixo a Stefano Pistolini, dalla Rokkoteca Brighton ai Cafè Caracas, da Ghigo Renzulli ad Alexander Robotnick, da Antonio Aiazzi a Francesco Magnelli, da Ringo De Palma ad Andrea Chimenti, da Ernesto De Pascale a Gianni Maroccolo. (In allegato 45 giri dei Neon).

Bruno Casini si occupa di comunicazione e culture giovanili a Firenze. Ha vissuto in pieno la meravigliosa stagione degli anni ’80 a cui ha dedicato numerosi libri ( ricordiamo “Felici e maledetti. Che fine ha fatto Baby Jane? Moda e clubbing. Anni ottanta a Firenze”, “In viaggio con i Litfiba”, “New wave a Firenze. Anni in movimento”, “Clubbing for Heroes. Il ritmo degli anni Ottanta: fashion e rock’n roll”. Laureato con Pio Baldelli è stato uno dei fondatori del mitico Banana Moon e manager dei Litfiba nei primi cinque anni della loro carriera. Il libro verrà presentato con numerosi ospiti sabato 30 Aprile alle ore 17.00 presso il Libraccio Firenze.