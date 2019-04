Francesco Maccianti trio in Sala Vanni a Firenze

Musicus Concentus presenta Francesco Maccianti Trio, mercoledì 24 aprile, ore 21.15 Sala Vanni, Firenze

Francesco Maccianti Trio è l’ultima, entusiasmante incarnazione del trio jazz per eccellenza, pianoforte, contrabbasso e batteria.

Francesco Maccianti è un pianista dall’ispirazione lirica e dall’esecuzione asciutta, un tesoro ben nascosto del jazz italiano fin dagli anni Novanta, con eccellenti puntate oltreoceano come quella del trio americano insieme a Essiet Essiet e Joe Chambers.

Per il suo ultimo lavoro ha scelto di accompagnarsi al contrabbassista Ares Tavolazzi e al batterista Roberto Gatto, una delle sezioni ritmiche più prestigiose d’Europa, a loro volta leader di molti altri progetti: un “all star trio” che ha appena pubblicato il cd Path, ispirato al pellegrinaggio compiuto da Francesco nel 2016 a Santiago di Compostela, che propone nuove composizioni in sintonia con il mood dei suoi “compagni di viaggio” (come egli stesso definisce Ares e Roberto nelle note di copertina), aggiungendo preziose rivisitazioni di alcuni dei brani più significativi del suo repertorio.

Biglietto ridotto in prevendita 13€ +dp su circuito BoxOffice e TicketOne, online QUA

// 20€ alla porta (se disponibile)

Ridotto 20% alla porta per Socia Arci, Soci Coop e Under 25 INFO