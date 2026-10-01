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Gio 1 Ott 2026
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Fontaines D.C. il nuovo singolo “Tongue” da oggi sulle frequenze di Controradio

By Redazione
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Fontaines D.C. pubblicano oggi il nuovo singolo “Tongue”, secondo brano dal loro attesissimo quinto album in studio, Dopamine Chamber, in uscita il 16 ottobre per XL Recordings. Il singolo è accompagnato da un video diretto da John Angus Stewart e girato a New York.

Dopo il successo del primo singolo “Marianne”, “Tongue” esplora nuove sfumature del sound di Dopamine Chamber. «Abbiamo ripreso da dove ci eravamo fermati con Romance, introducendo gli elementi suonati dal vivo solo quando si sono rivelati davvero necessari», racconta Conor Curley a proposito della registrazione del brano. Conor Deegan ha creato il basso dall’andamento rilassato manipolando la velocità del nastro, una tecnica spesso utilizzata da Prince, evocando il carattere libero e le variazioni d’intonazione dei bassi campionati nell’hip-hop. Carlos O’Connell ha fatto passare la voce di Chatten attraverso un campionatore, alterandone l’intonazione fino a farla somigliare a quella di un minaccioso extraterrestre. Le chitarre stridono, il pianoforte ruggisce e gli archi e gli arrangiamenti orchestrali sgretolano progressivamente la facciata impassibile del brano.

Il risultato è una delle canzoni più viscerali di Dopamine Chamber: fisica, distorta e viva, anche mentre le sue componenti umane vengono elaborate e trasformate in forme irriconoscibili.

Tracklist

1. Six Shot Morning
2. Marianne
3. Mimesis
4. Happy For You
5. Demolition
6. Tongue
7. One Man
8. Where Is Gone? (with ROSALÍA)
9. You Miss Me
10. Japan
11. Intimate

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