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Gio 1 Ott 2026
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ToscanaCronacaCade dal tetto di un capannone, operaio muore a Pistoia
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Cade dal tetto di un capannone, operaio muore a Pistoia

By Domenico Guarino
pistoia

E’ accaduto nella zona industriale di Sant’Agostino a PistoiaLe autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere. Accertamenti in corso.

Un operaio di 43 anni, originario dell’Est Europa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Sant’Agostino a Pistoia. L’uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un’altezza di circa otto metri. Era dipendente di una ditta di Milano.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Pistoia, le forze dell’ordine e gli operatori del dipartimento di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l’operaio non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere. Accertamenti in corso.

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