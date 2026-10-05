Flame Parade, “Hollywood Stray”. Il Disco della Settimana.

Il 4° album del quintetto toscano, registrato a Bristol con Ali Chant, fonde indie rock e dream pop riflettendo su identità e visibilità. Un’opera matura e internazionale che da il via ad un lungo tour europeo.

A tre anni da Cannibal Dreams, il quintetto toscano Flame Parade (Marco Zampoli, Letizia Bonchi, Francesco Agozzino, Mattia Calosci e Damien Carlucci) che esordì nel 2014 proprio al Rock Contest di Controradio, firma il suo quarto album in studio con Hollywood Stray, pubblicato anche in vinile per Materiali Sonori e anticipato dai singoli “Criminal Gospel”, “White and Torn”, “Need a Car” e “Television Home”.

Registrato nel luglio 2025 al Playpen Studio di Bristol sotto la guida del rinomato produttore britannico Ali Chant (già al lavoro con Yard Act, Perfume Genius, Dry Cleaning, The Murder Capital), il disco rappresenta una svolta fondamentale per la band, un’evoluzione matura che fonde la profondità timbrica e la ricchezza degli arrangiamenti a una scrittura più diretta, intima ed emotivamente esposta.

In un perfetto equilibrio tra influenze alt/folk americane, atmosfere dream-pop e venature indie di respiro internazionale, l’album si sviluppa lungo stesure avvolgenti, chitarre sognanti e una sensibilità melodica di grandissimo impatto, presentando un album coeso anche dal punto di vista concettuale, che riflette sulla tensione tra identità personale e una cultura sempre più governata da visibilità e performance.

Alle spalle oltre 40 concerti tra l’Italia, diverse città europee e gli Stati Uniti, di cui la data al New Colossus Festival di New York nel 2025, il quintetto toscano si prepara a far ascoltare dal vivo “Hollywood Stray” con un lungo tour europeo curata da Annibale Booking che partirà il 21 ottobre 2026 da Kusel in Germania fino ad arrivare al Supersonic di Parigi il 20 gennaio 2027.

Hollywood Stray EU&UK Tour 2026/27

21.10.2026 Kusel (DE) – Kinnett

22.10.2026 Tours (FR) – Off Off Off Festival

24.10.2026 Offenbach Am Mein (DE) – Hafen 2

25.10.2026 Köln (DE) – Hanging Gardens

29.10.2026 Berlin (DE) – Urban Spree

30.10.2026 Giessen (DE) – Alte Kupferschmiede

27.11.2026 Göteborg (SE) – Viva Sounds Festival

28.11.2026 Göteborg (SE) – Viva Sounds Festival

12.01.2027 Hannover (DE) – Cafe Glocksee

13.01.2027 Stuttgart (DE) – Cafe Galao

14.01.2027 Freiburg (DE) – Swamp Club

15.01.2027 Saarbrücken (DE) – Terminus

16.01.2027 Leipzig (DE) – Noch Besser Leben

17.01.2027 Frankfurt (DE)

20.01.2027 Paris (FR) – Supersonic

21.01.2027 Amiens (FR)

22.01.2027 Angers (FR)

14.02.2027 Bristol (UK)

15.02.2027 Manchester (UK)

16.02.2027 Glasgow (UK)

17.02.2027 Nottingham (UK)

18.02.2027 London (UK)

19.02.2027 Brighton (UK)

20.02.2027 Exeter (UK)

“Hollywood Stray” dei Flame Parade è il nostro Disco della Settimana.

BIOGRAFIA

I Flame Parade attraversano indie rock, dream pop e suggestioni folk con un’identità sonora in costante trasformazione, definendo nel tempo un linguaggio sempre più personale.

Dopo l’esordio al Rock Contest del 2014 la band giunge al primo album con “A New Home” (2016) e torna nel 2020 con “Cosmic Gathering”, un lavoro che fonde le radici new folk del gruppo con sonorità pop dal respiro internazionale, ampliando ulteriormente il proprio orizzonte sonoro.

Le atmosfere eteree e sognanti che caratterizzano i primi lavori della band si sviluppano ulteriormente in “Cannibal Dreams” (Materiali Sonori, 2023), prodotto da Matilde Davoli: un disco che segna un deciso passo in avanti in termini di identità artistica e profondità espressiva.

I Flame Parade si distinguono anche per l’intensità e la forza evocativa dei loro live: nel 2025 intensificano l’attività dal vivo con oltre 40 concerti tra Europa e Stati Uniti, arrivando fino al New Colossus Festival di New York.

“Hollywood Stray”, appena pubbicato, è il quarto album in studio della band.