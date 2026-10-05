Bombola a piazzale Michelangelo ‘inoffensiva’, concluso intervento

La bombola di gas trovata stamani sotto la statua del David al piazzale Michelangelo di Firenze “è stata ritenuta inoffensiva” all’esito del controllo degli artificieri dei carabinieri.
La bombola di gas trovata stamani sotto la statua del David al piazzale Michelangelo di Firenze “è stata ritenuta inoffensiva” all’esito del controllo degli artificieri dei carabinieri. La bombola, di quelle da cucina, era senza gas, non poteva esplodere. L’intervento si è concluso, le condizioni di sicurezza sono state ripristinate e l’area è stata riaperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli. Tuttavia i carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire la vicenda e stabilire i motivi della presenza della bombola al piazzale Michelangelo e per individuare chi l’abbia abbandonata. Stamattina una bombola di gas era stata ritrovata sotto la statua di David al piazzale Michelangelo, a Firenze, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7,30, un’addetta di Alia Servizi ambientali, la società di gestione del servizio dei rifiuti. L’operatrice ha dato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell’Arma.