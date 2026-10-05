Cadavere recuperato in mare a Livorno, disposta autopsia

Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare nella tarda serata di ieri a Quercianella, paese a sud di Livorno.
Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare nella tarda serata di ieri a Quercianella, paese a sud di Livorno. Il medico del 118 ha constatato il decesso. Da quanto appreso, si tratta di un cittadino italiano di origine del Nord Africa. Il corpo non presenterebbe segni di violenza esterni a un primo esame. La procura ha disposto l’autopsia. La polizia di Stato svolge accertamenti. A recuperare il cadavere in mare sono stati i vigili del fuoco della sezione porto, con il supporto della capitaneria. Il corpo è stato avvistato dalla riva da alcuni passanti. La vicenda è da ricostruire.