Bombola gas a piazzale Michelangelo, Funaro: “sia fatta piena chiarezza”

Auspichiamo che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda. Grazie ancora a tutti coloro che sono intervenuti per garantire la sicurezza dei cittadini”. Questo il commento della sindaca Sara Funaro dopo il ritrovamento della bombola di gas al piazzale Michelangelo.

“Fortunatamente, al termine degli accertamenti degli artificieri, la bombola è risultata inoffensiva e l’area è stata riaperta alla circolazione. Restano comunque in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Auspichiamo che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda. Grazie ancora a tutti coloro che sono intervenuti per garantire la sicurezza dei cittadini”. Questo il commento della sindaca Sara Funaro dopo il ritrovamento della bombola di gas al piazzale Michelangelo.

“Un ringraziamento particolare va all’operatrice di Alia Servizi Ambientali che ha individuato la bombola e dato immediatamente l’allarme, permettendo di attivare rapidamente tutte le procedure necessarie, e alla prefettura, alle forze dell’ordine, ai carabinieri, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area”.