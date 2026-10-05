Il 29 ottobre assemblea di Mps, Intesa verso le autorizzazioni

Saranno giornate intense per il risiko bancario italiano, dopo la mossa a sorpresa di Intesa Sanpaolo che, al termine di un consiglio d’amministrazione straordinario, ha annunciato un rilancio di 25 centesimi sulla componente in contanti dell’Opas su Mps se i soci di Siena bocceranno l’intero piano difensivo messo in campo da Luigi Lovaglio.

Un piano che prevede le due Ops su Banco Bpm e Banca Generali e il trasferimento al Monte della quota di Generali detenuta da Mediobanca, con un pagamento di un

dividendo ai soci. Ora da un lato Monte dei Paschi di Siena guarda all’assemblea

degli azionisti del 29 ottobre e dall’altro Intesa Sanpaolo vede avanzare l’iter autorizzativo da parte delle autorità. Per l’appuntamento dei soci del Monte la prossima tappa è quella dell’arrivo delle indicazioni di voto dei proxy advisor Iss e Glass Lewis. Si tratta di un appuntamento di rilievo perché difficilmente i grandi investitori si discostano dalle indicazioni che vengono fornite. Nell’azionariato del Monte ci sono BlackRock con quasi il 5% della banca, il fondo Usa Vanguard (3,1%), Norges (3%) di Mps e l’1,2% Amundi (1,1%). Ci sono poi i grandi soci italiani come ad esempio Delfin (17,5%) ed il gruppo Caltagirone (13,5%) che, con molta probabilità, decideranno a ridosso dell’assemblea di Siena. All’appuntamento non sarà presente il Mef che ha più volte ribadito che non

depositerà il suo 4,9%. Il gruppo guidato da Carlo Messina, intanto, viaggia verso il

completamento dell’iter autorizzativo fuori da confini nazionali, ovvero prima che arrivi la decisione della Bce attesa tra metà e fine ottobre. Dopo aver completato il percorso delle

autorizzazioni l’offerta approderà in Consob, con l’ipotesi di farla partire tra fine ottobre e l’inizio di novembre. Ci sarà poi la decisione dell’Antitrust, che ha aperto un’istruttoria

sugli impatti dell’Opas, che dovrebbe arrivare per fine novembre e quella del golden power a seguire.