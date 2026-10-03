Fedez alla Leopolda e la polemica sul ddl antisemitismo: ‘non è una priorità per il Paese,non concordo con Segre’

“Il Ddl antisemitismo? Se questa è una priorità per il Paese, io la trovo una str…ata enorme”. Lo ha detto suscitando qualche applauso e diversi brusii in sala, Fedez, intervenendo a Firenze alla Leopolda.

“Non è che non possiamo contestare la Segre – ha detto rispondendo a una persona in platea – Si può dire di non essere d’accordo con lei o è intoccabile? Speriamo di non aver commesso il reato di lesa maestà”.

“Siamo sempre con Liliana Segre, senza se e senza ma”. Così Matteo Renzi ha replicato dal palco della Leopolda dopo l’intervento dell’ex parlamentare dem Emanuele Fiano che, in chiusura del suo intervento dedicato quasi integralmente al ddl antisemitismo, aveva citato le parole della senatrice a vita. A quel punto Renzi ha ribadito la vicinanza a Segre e chiesto un applauso dal pubblico in sala.

Nel pomeriggio, tuttavia, il ddl Antisemitismo è stato criticato dal rapper Fedez, alla kermesse renziana, definendolo una “str…ata” ed auspicando che il fatto di criticare Segre “non sia peccato di lesa maestà”.