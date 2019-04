Firenze, un premio nelle scuole a ricordo di ‘Pillo’ Sarti

Finalità educativa del premio Silvano Sarti ‘Storie persone e luoghi della Resistenza a Firenze e provincia’ è la promozione della cultura della memoria.

A circa tre mesi dalla morte di Silvano Sarti, il partigiano Pillo che tanto ha dato alle giovani generazioni e agli studenti delle nostre scuole, e proprio proprio nel mese delle celebrazioni per la Liberazione, la Camera del Lavoro di Firenze e la Flc Cgil intendono valorizzare il suo impegno costante alla divulgazione dei valori dell’antifascismo e alla memoria attiva della Resistenza, e indicono la prima edizione del premio intitolato al suo nome, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Firenze e provincia.

Il premio Silvano Sarti ‘Storie persone e luoghi della Resistenza a Firenze e provincia’ ha come finalità educativa la promozione della cultura della memoria, con particolare riguardo alle vicende della Resistenza fiorentina. Gli alunni e le alunne, in un’ottica trasversale rispetto alle singole discipline, potranno rielaborare aspetti significativi della Resistenza fiorentina in modo personale, utilizzando qualsiasi forma di espressione artistica, letteraria e comunicativa.

Il riconoscimento verrà proposto alle scuole e ai/lle docenti di Firenze e provincia nei prossimi mesi e si svolgerà a partire dal prossimo anno scolastico (a breve il bando completo sarà sul sito della Cgil Firenze). Tutte le classi coinvolte riceveranno un premio di partecipazione, mentre per la classe vincitrice è prevista un’esperienza di viaggio e visita in uno degli Itinerari della Memoria del nostro territorio.