Firenze, Sportello Lavoro e Portale Giovani per aiutare chi cerca lavoro

Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio fiorentino affiancando chi cerca occupazione attraverso un servizio di orientamento mirato. È l’obiettivo dello Sportello Lavoro di Cisl, da oggi accessibile anche attraverso il Portale Giovani del Comune di Firenze, che è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re, dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Vannucci e del segretario generale aggiunto Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi.

“Una nuova collaborazione in tema di politiche giovanili e lavoro – ha detto l’assessore Vannucci – per rendere le informazioni sempre più accessibili ai giovani della nostra città. Il tema centrale è quello dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, che da oggi avrà uno strumento in più rendendo accessibile lo Sportello Lavoro di Cisl attraverso il Portale Giovani del Comune. Un portale che funziona da interfaccia tra l’Amministrazione comunale e i giovani della città e che apre uno sportello virtuale con Cisl in cui chi offre lavoro e chi cerca lavoro possono incontrarsi. Siamo aperti a tutte le iniziative analoghe per creare una sinergia sempre più stretta tra chi offre e chi cerca lavoro”.

“Un progetto importante di Cisl che abbiamo voluto mettere a disposizione della collettività anche attraverso il nostro Portale Giovani – ha detto l’assessore Del Re -, che rappresenta ormai uno strumento di informazione capillare per arrivare ai giovani della nostra città e a quanti si affacciano al mondo del lavoro. Un progetto – ha proseguito l’assessore Del Re – che va a vantaggio non solo dei giovani, ma anche delle aziende del nostro territorio che possono avere difficoltà a ricoprire le posizioni vacanti e che attraverso questa iniziativa possono trovare con maggiore facilità candidature adatte alle proprie esigenze. Siamo aperti ad altre collaborazioni, anche in vista di una collegamento non solo virtuale ma anche fisico attraverso il nostro Informagiovani”.