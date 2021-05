Firenze: un libro per ogni nuovo nato nel 2021

Le famiglie con bambine e bambini nati nel 2021 e residenti a Firenze riceveranno un invito per ritirare questo volume

Un libro per ogni nuovo bambino o bambina nato a Firenze nel 2021. E’ la nuova iniziativa del Comune per favorire la lettura e le relazioni genitori-figli. Le famiglie con bambine e bambini nati nel 2021 e residenti a Firenze riceveranno a casa un invito per andare in una delle biblioteche comunali della città per ritirare questo volume speciale come benvenuto per i loro piccoli. Per ritirare il libro, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà sufficiente recarsi in una biblioteca presentando l’invito ricevuto a casa.

Questa sarà anche l’occasione per le famiglie per conoscere le biblioteche e le sezioni bambini e ragazzi, i servizi dedicati, le collezioni di libri per le diverse fasce d’età e per i genitori, gli spazi dei baby pit-stop pensati per il comfort di mamma e neonato e tutte le attività e i progetti dedicati ai più piccoli. Insieme all’invito le famiglie riceveranno anche un pieghevole con alcuni suggerimenti su come leggere ai figli e insieme a loro durante i primi anni di vita. “La lettura condivisa in famiglia – ha sottolineato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – è un gesto importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e ha un’influenza positiva sui neonati perché costituisce un’opportunità di relazione tra bambino e genitori che consente di sviluppare meglio, e più precocemente, la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura. Gli studi scientifici dimostrano che il bambino arricchisce molto le sue capacità cognitive e relazionali nei primi tre anni di vita grazie alla relazione, alla lettura, al canto, al massaggio e al gioco. Con questo libro, nato dall’iniziativa di alcuni pediatri e bibliotecari, le biblioteche invitano i genitori a leggere ad alta voce ai propri figli come gesto di cura e d’amore”.