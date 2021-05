🎧 Giani "Arrivati a metà immunizzazione dei toscani" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

“Proprio questa mattina abbiamo superato la soglia del milione e duecentocinquanta mila prime dosi”: il presidente della Regione Toscana fa il punto sulla campagna vaccinale

“La campagna di vaccinazione a mio giudizio arriva in questo momento alla meta’ della capacita’ di immunizzazione del popolo toscano”. Lo ha annunciato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani parlando a margine di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze. “Proprio questa mattina abbiamo superato la soglia del milione e duecentocinquanta mila prime dosi-ha aggiunto Giani-. Se si fa la somma diventa due milioni e mezzo, e quando si arriva in una regione di tre milioni e seicentosessanta mila abitanti a due milioni e mezzo di prime dosi siamo ad un primo livello di immunita’ di gregge. Siamo quindi sostanzialmente a meta’. Le dosi complessivamente finora somministrate arrivano, ci vorranno due giorni perche’ si va a 30 mila dosi al giorno, quasi a due milioni in tutta la Toscana fra prime e seconde dosi”.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani ha commentato l’andamento della campagna vaccinale in Toscana durante la presentazione degli accordi con medici generici, farmacisti e odontoiatri per la somministrazione dei vaccini.

“Nella seconda parte della vaccinazione ora che siamo arrivati a superare la difficoltà di organizzare una vaccinazione di massa non ce la facciamo a farlo da soli con gli hub pubblici a raggiungere l’obiettivo che il 30 settembre ci possa essere una vaccinazione completa della popolazione, per questo è fondamentale la sinergia con medici di famiglie, odontoiatri e farmacie”.