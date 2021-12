Firenze, Super Green pass: “segnalate le irregolarità”

Appello del prefetto di Firenze Valerio Valente ai cittadini. I controlli saranno “a campione, ma mirati e incisivi”

“E’ auspicabile che tutti i cittadini si rendano parte attiva in questa azione di controllo, vigilando e segnalando alla forze di polizia le eventuali irregolarità riscontrate” lo ha detto il prefetto di Firenze Valerio Valenti parlando dei controlli in vista dell’ingresso in vigore del super greenpass .

“Si tratta di una responsabilità sociale e diffusa – ha aggiunto il prefetto di Firenze – che può essere garantita solo mediante il ricorso ad un sistema virtuoso che veda il contributo di tutti”. Alla riunione erano presenti tra gli altri il sindaco Dario Nardella, i vertici delle forze dell’ordine, quelli di Rfi, di Autolinee Toscane e rappresentanti della Asl e dell’ispettorato territoriale del lavoro.

Sarà un’attività di controllo “a campione, ma mirata e incisiva” quella per la verifica del Green pass messa a punto oggi in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in prefettura a Firenze. “Laddove necessarie – si afferma in una nota diffusa dalla prefettura – le sanzioni saranno elevate con equilibrio, ma anche con fermezza”.

Le verifiche saranno eseguite soprattutto nelle zone e nelle fasce orarie con maggiore afflusso di persone, con particolare attenzione al centro storico e ai luoghi della movida serale e notturna. Secondo quanto spiegato dalla prefettura, tra le attività e i luoghi ritenuti più a rischio ci sono ristoranti, alberghi e altre strutture ricettive, spettacoli, manifestazioni sportive, sagre e fiere, palestre, piscine, centri benessere, discoteche, centri culturali, attività di sale da gioco e di sale bingo. Sempre durante il Cosp è stato deciso di installare all’ingresso degli esercizi commerciali locandine informative sugli obblighi di possesso del Green pass.