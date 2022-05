Firenze, stanziati 9 milioni per manutenzione delle strade

Firenze, circa 9 milioni di euro per la manutenzione delle strade cittadine, sono stati stanziati dalla la Giunta comunale che ha approvato, nella seduta di ieri, un pacchetto di delibere a firma dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

Si tratta di accordi quadro con gli stanziamenti che poi saranno utilizzati per la viabilità sulla base della programmazione degli interventi messa a punto dagli uffici e del finanziamento del Global service. In dettaglio, per il quartiere 1 di Firenze, dove ci sono numerose le strade in lastrico, è previsto un milione e mezzo di euro; per il quartiere 2 e il quartiere 3 complessivamente lo stanziamento è di 2 mln, stessa cifra per i quartieri 4 e 5.

È stata anche approvata la delibera relativa agli interventi del Global service, ovvero le opere di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina: complessivamente si tratta di lavori per 3,4 mln.

Tra le novità approvate dalla Giunta anche il via libera anche al progetto esecutivo relativo al rifacimento dell’area antistante il Museo del Calcio, in viale Palazzeschi.

È previsto l’ampliamento dell’area pedonale con anche l’inserimento di quattro nuove alberature per separare la zona di fronte all’ingresso del museo del calcio dal parcheggio: spesa prevista 47mila euro.

“Con queste delibere abbiamo stanziato quasi 9 milioni di euro per il risanamento della viabilità cittadina – ha sottolineato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Continua quindi l’impegno dell’amministrazione per il rifacimento delle strade, piazze e marciapiedi. Con queste risorse saranno finanziati i lavori in via di progettazione, ma sono numerosi gli interventi effettuati, in corso e di prossimo avvio sia per quanto riguarda le asfaltature, il rifacimento dei lastrici e la manutenzione delle altre strutture della rete viaria sia nella zona centrale che in quelle più periferiche della città”.