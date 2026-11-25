E’ quanto emerge in vista di un incontro sulla sicurezza sul lavoro, organizzato dal Mcl Toscana e di Firenze, in programma il 27 novembre alle 15 in Consiglio regionale.

“Il 15 ottobre 2026 nel cantiere Av di Firenze e il 9 novembre sull’autostrada A11 si sono verificati due drammatici incidenti mortali sul lavoro. Secondo i dati ufficiali dell’Inail, che vengono sottoposti a periodiche revisioni, a Firenze e provincia gli ultimi dati disponibili, gennaio-settembre parlavano di 12 morti, in Toscana 37″.

Nell’occasione il segretario provinciale della Cisl di Firenze e Prato ricorderà Ayoub Abourabil, morto nel cantiere della Tav, e con lui tutti i morti sul lavoro. In termini di vittime sul lavoro nel territorio, si spiega in una nota, i lavoratori stranieri sono aumentati significativamente in termini di vittime (più 26,4%) mentre la fascia maggiormente colpita è quella compresa tra i 55 e i 64 anni. Particolarmente critica è la situazione delle malattie professionali. Da gennaio a settembre 2026 sono state 83.375 contro le 71.682 dello stesso periodo 2025 (+15%). Un capitolo molto importante è rappresentato dagli infortuni non mortali. Nei primi sei mesi del 2026, ultimi dati ufficiali disponibili, sono stati 315mila 452 con un incremento del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati toscani confermano l’andamento della crescita nazionale.