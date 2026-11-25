Sicurezza a Firenze, estese le ‘zone a vigilanza rafforzata’, ovvero le cosiddette zone rosse, ad alcune aree del Quartiere 1: via del Ponte alle Mosse, via Toselli, via Maragliano, via Galliano, via delle Porte Nuove, via Benedetto Marcello nella zona di San Jacopino e via Nazionale, via Faenza, via Sant’Antonino, via Rosina, via Taddea, via Sant’Orsola e via Guelfa nell’area di San Lorenzo. Lo rende noto la prefettura di Firenze.

L’ordinanza, si spiega, ” è stata assunta sulla base delle proposte emerse nell’ambito del Tavolo tecnico permanente coordinato dalla Questura e delle indicazioni formulate dall’Amministrazione comunale in sede di” Cosp, presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino e l’ultimo dei quali tenutosi lo scorso 23 novembre alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “tenendo conto anche dell’approssimarsi delle festività natalizie e della particolare vocazione turistica delle aree interessate”. Le nuove Zone Rosse vanno “ad aggiungersi a quelle già individuate nella precedente ordinanza relativa al Quartiere 1, al Quartiere 2 e al Quartiere 5. Si tratta di un ulteriore strumento operativo che si aggiunge ai controlli cosiddetto ‘ad alto impatto’ e ai servizi di controllo del territorio”.

Sempre la prefettura spiega che nel corso delle riunioni sono stati altresì analizzati “gli esiti degli articolati dispositivi di prevenzione e controllo attualmente in essere nei 5 quartieri cittadini”. “Al fine di continuare a sviluppare un’analisi puntuale delle condizioni di sicurezza urbana nelle diverse aree del territorio comunale e valutare l’adozione delle più efficaci misure di prevenzione – conclude la prefettura – continueranno ad essere dedicate apposite riunioni di Comitato ai singoli quartieri della città”

La zona rossa per la sicurezza a San Jacopino” è “un primo passo ma noi vogliamo una zona rossa in forma allargata”: “Devono esser inserite” anche viale Redi e piazza Dallapiccola. “Ci stiamo confrontando per capire se congelare la manifestazione annunciata per sabato e riproporla a inizio 2027, in attesa di vedere come evolvono i fatti”. Lo ha dichiarato il presidente del comitato cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni, parlando a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

“Anche il lavoro della Lega che ha scelto di stare vicini ai cittadini di San Jacopino ha portato risultati positivi”, ha aggiunto il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto.