E’ quanto ha detto oggi a Firenze il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando con i giornalisti al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura a Firenze. Giani: “Ritengo inidoneo il luogo e in generale non ritengo che la Toscana debba ospitare dei Cpr”.

Il Cpr in Toscana si farà a Pallerone, frazione di Aulla (Massa Carrara), “se non emergereanno proposte alternative. Al momento è quello il progetto che teniamo in piedi, stiamo facendo tutte le verifiche di fattibilità tecniche, le attività prodromiche”. Lo detto oggi a Firenze il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando con i giornalisti al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura a Firenze.

Il ministro, rispondendo poi a una domanda sulla contrarietà della Regione alla realizzazione di un Cpr sul proprio territorio, sia ad Aulla che altrove, ha poi sottolineato che la contrarietà si supera “ragionando”, rimarcando “l’aspettativa diffusa anche da parte delle istituzioni territoriali, oltre che dalla cittadinanza” sul fatto che “chi ha finito un percorso di regolarità, anzi non l’ha mai avuto e soprattutto chi commette reati e si manifesta pericoloso per la sicurezza dei cittadini deve essere espulso. Con tutte le modalità rispettose dei principi fondamentali che l’ordinamento impone a tutela della persona umana – ha concluso – ma che nello stesso tempo siano, insomma, di una qualche efficacia”.

“Per me la posizione è sempre la stessa, non credo nei Cpr come sono definiti perché sono luoghi di detenzione impropria”, i Cpr “diventano luoghi di attrazione di situazioni di disagio e degrado. Aulla è un luogo sbagliato dove farlo, si parla di Pallerone, un centro che ha una storicità. Sono realtà che hanno richiamo turistico e su cui stiamo lavorando. Un Cpr condizionerebbe gravemente la capacità attrattiva di quei luoghi”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito del Cpr in Toscana, a Pallerone, frazione di Aulla (Massa Carrara).

“Ritengo inidoneo il luogo e in generale non ritengo che la Toscana debba ospitare dei Cpr – ha aggiunto -. Piantedosi ha parlato di “dialogo, spero ci sia davvero in modo che possa capire gli argomenti che sto prospettando”, ha aggiunto Giani.

per il segretario regionale toscano del PD, l’on. Emiliano Fossi: “Piantedosi continua a tirare dritto sul Cpr ad Aulla, ignorando le ragioni di chi si oppone a questo progetto. Il Governo Meloni pensa di poter imporre alla Toscana le proprie scelte sull’immigrazione senza ascoltare i territori e le istituzioni locali. È un atteggiamento arrogante e inaccettabile, che dimostra ancora una volta come per questa destra la sicurezza sia soprattutto uno strumento di propaganda politica”

“I Cpr rappresentano il simbolo di una politica migratoria fondata sulla detenzione e sulla repressione, anziché su soluzioni concrete ed efficaci. Il Governo continua a inseguire la logica dei centri di trattenimento, senza affrontare seriamente i problemi dell’immigrazione, dell’accoglienza e dell’integrazione. La Toscana non può diventare il terreno su cui scaricare i fallimenti delle politiche della destra. A Piantedosi diciamo chiaramente che non bastano formule ambigue sulle verifiche tecniche o su ipotetiche alternative: il progetto del Cpr ad Aulla deve essere fermato. Su questo la nostra opposizione politica sarà netta e determinata” conclude Fossi.