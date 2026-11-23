Lo ha annunciato ministro degli interni Matteo Piantedosi . Secondo il minsitro, “a Firenze si registra “una significativa diminuzione dei reati” anche grazie alle zone rosse che “stanno funzionando bene”

“Negli ultimi due anni, abbiamo destinato al territorio di Firenze 831 nuovi operatori delle tre forze di polizia”, “138 in più rispetto al turnover”. Sono i numeri forniti questa mattina dal ministro Matteo Piantedosi al tavolo del Cosp, a cui ha partecipato alla presenza della prefetta Francesca Ferrandino e alla sindaca Sara Funaro.

Una cifra, ha poi sottolineato il titolare del Viminale, “che non è un riferimento esaustivo, cioè non finisce qui. Abbiamo l’uscita dai corsi anche nei primi mesi del prossimo anno e continueremo a rafforzare il presidio delle forze di polizia su un territorio importante come quello fiorentino”. Inoltre, ha ancora specificato, “a queste unità si aggiunge l’impiego di centinaia, a volte migliaia di unità di personale nel corso dei mesi, degli anni, di reparti che vengono aggregati per il controllo del territorio. Penso al reparto prevenzione crimini della polizia di Stato, ma anche agli omologhi delle altre due forze di polizia, carabinieri e finanza. Un dato che credo sia indicativo del ricorso sistematico al rafforzamento”.

A questo proposito, in vista delle prossime festività, ha ricordato Piantedosi, poiché quello fiorentino “è un territorio interessato da flussi turistici molto importanti”, “faremo qualcosa del genere anche in vista del prossimo Natale”.

A Firenze si registra “una significativa diminuzione dei reati” anche grazie alle zone rosse che “stanno funzionando bene”. Lo ha reso noto oggi al termine del Cosp in prefettura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha parlato di risultati frutto di “sinergia istituzionale e comunanza di vedute” con la sindaca Sara Funaro.

“Si è preso atto del fatto di un calo generalizzato dei reati, molto spesso, anche attraverso la georeferenziazione, attribuibile alle iniziative poste in essere”, anche a Firenze “come le zone a vigilanza rafforzata o le operazioni ad alto impatto. Quindi tutto quello che è proprio il frutto del lavoro che fanno, con il coordinamento del prefetto, le istituzioni del territorio, in maniera assolutamente sinergica. E di questo sono molto contento”.

Nel corso della riunione, ha spiegato ancora Piantedosi, “abbiamo fatto anche delle valutazioni su altri elementi di preoccupazione come “i casi di violenza di genere, il problema, per esempio, di incrementare anche qui il sistema dell’espulsione dei cittadini stranieri in condizione di irregolarità”, citando a questo proposito l’episodio recente, sabato scorso, di un migrante, non in regola e con precedenti, che in fuga dalla polizia, a bordo di uno scooter, ha investito una donna. Un’analisi, l’ha definita il ministro “a 360 gradi”.