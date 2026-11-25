Per le auto il divieto è esteso, spiega i il Comune di Firenze, per quelle a benzina fino alla classe di emissioni Euro 1 (immatricolazione ante 1997), per quelle diesel alla classe di emissione Euro 2 (immatricolazione ante 2001).

Per ciclomotori, motoveicoli e quadricicli , precisa sempre il comune di Firenze, il divieto viene esteso alla classe di emissione Euro 1 (immatricolazione ante 2003).Per i bus e autosnodati diesel viene ampliato il divieto alla classe di emissione Euro 2, per i mezzi per il trasporto merci anche a quelli a benzina e i diesel in classe di emissione Euro 1.

Dall’1 dicembre debutterà la nuova deroga speciale per gli over 75 residente a Firenze e con Isee minore di 16.500 euro: sarà applicata ai soli veicoli interessati alla seconda fase del provvedimento. Ci saranno poi tre tipologie di bonus che consentiranno di circolare in deroga.

Tra questi un bonus transiti occasionali, una tantum non rinnovabile, che consente di circolare in deroga per 3 giorni anche non consecutivi, tra dicembre e il 30 novembre 2027, senza l’obbligo di registrazione della targa, utilizzabili da tutti indipendentemente dalla residenza. C’è poi un bonus transiti per i residenti della Città metropolitana: prevede la registrazione preventiva sul sito di Sas e consente di circolare in deroga per 25 giorni all’anno, anche non consecutivi. Ha una durata massima di 3 anni e scade comunque il 30 novembre 2029. Infine previsto un extrabonus per i residenti a Firenze di ulteriori 25 giorni all’anno, sempre per tre anni, sempre previa registrazione sul portale Sas.

“Lo scudo verde sta dando un contributo concreto alla qualità dell’aria della nostra città – dichiara l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio -. I dati Arpat del 2025 confermano per il secondo anno consecutivo il rispetto del limite annuale per il biossido di azoto nell’agglomerato fiorentino, e nella classifica Clean Cities 2026 siamo la prima città italiana tra le grandi città europee per qualità dell’aria”. “Una transizione ecologica – aggiunge poi – è giusta solo se è equa: per questo abbiamo introdotto i bonus ingressi e la deroga per gli over 75 con Isee basso, perché non tutti possono cambiare veicolo da un giorno all’altro. A chi può farlo offriamo un aiuto concreto con i contributi per il ricambio dei mezzi, che abbiamo esteso a ciclomotori, motoveicoli e veicoli usati”.