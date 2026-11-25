La seconda sezione penale del Tribunale di Firenze ha condannato a nove anni, come riporta l’edizione di Grosseto de Il Tirreno, un allenatore di calcio oggi 36enne, imputato per una serie di episodi avvenuti tra il 2020 e il 2022.

Molestie ad una sua allieva minorenne, ma anche adescamento di altri due giovanissimi calciatori e nel suo telefono centinaia di foto e video a carattere pedopornografico. Per questo ha condannato un allenatore di calcio oggi 36enne è stato condannato a nove anni, come riporta l’edizione di Grosseto de Il Tirreno, dal tribunale di Firenze.

Originario di Siena era stato ingaggiato da una società sportiva del Grossetano. Il collegio presieduto da Anna Favi lo ha anche dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e dalle attività attinenti a tutela, curatela e amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate da minori. Per tre anni non potrà avvicinarvisi. L’uomo è stato anche condannato a risarcire i danni alla famiglia della ragazzina ritenuta vittima dei suoi abusi nonché al cuginetto di lei, intanto con provvisionali; rispettivamente 50mila e 8mila euro.

L’accusa aveva chiesto dieci anni e mezzo, ritenendo più grave il reato degli atti sessuali commessi con la minorenne. Il procedimento si è svolto a Firenze perché competente per i reati informatici. Tutto è partito nell’estate 2022 dalla denuncia della mamma di un ragazzo allora 14enne, che aveva trovato una chat sospetta sul cellulare del figlio, il cui interlocutore era proprio l’allenatore. Una vicenda che ha assunto poi proporzioni ben maggiori una volta che all’uomo era stato sequestrato il telefono, al cui interno erano stati scoperti video e foto.