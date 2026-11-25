5.589 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza. Aumentano gli accessi al Codice Rosa, soprattutto quelli dei minorenni. La crescita delle richieste di aiuto segnala anche una maggiore capacità di riconoscere e far emergere la violenza. I dati sono contenuti nel Rapporto 2025 sulla violenza realizzato dalla Regione Toscana.

Nove femminicidi in Toscana nel 2025. Dieci erano stati l’anno precedente. Un dato in lieve calo, ma che non cambia la dimensione di un fenomeno ancora drammaticamente presente.

Sono i numeri del diciottesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E i dati raccontano una realtà che va oltre i femminicidi: nel 2025 sono state 5.589 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, rispetto alle 5.670 dell’anno precedente.

In calo, dunque, i contatti, ma aumentano gli accessi al Codice Rosa nei pronto soccorso: 2.749, contro 2.701 nel 2024. Crescono soprattutto quelli che riguardano i minori, oltre il 10%.

Numeri che indicano una maggiore capacità di riconoscere la violenza, chiedere aiuto e intercettare situazioni che in passato potevano rimanere sommerse.

Sono 3.402 i minori vittime di violenza assistita, mentre 156 gli abusi sessuali su minori segnalati all’autorità giudiziaria. Dati che confermano quanto il fenomeno attraversi anche la vita dei più giovani e quanto sia fondamentale intervenire attraverso la prevenzione, l’educazione e il sostegno.

La violenza si consuma soprattutto in ambito familiare e relazionale. Secondo quanto riferito dall’assessora regionale Monia Monni, circa l’80% degli episodi in Toscana avviene tra le mura domestiche. Non soltanto violenza fisica, ma anche psicologica, controllo, isolamento e sopraffazione.

Sul territorio sono attivi 25 centri antiviolenza, con 101 punti di accesso, e 28 case rifugio, per 170 posti letto. Nel 2025 sono stati stanziati complessivamente 11 milioni e 800 mila euro per i servizi, il sostegno e il rafforzamento della rete.

Resta però difficile il percorso di uscita dalla violenza: circa il 15% delle donne interrompe il percorso intrapreso. Tra gli ostacoli, la dipendenza economica, la difficoltà di trovare un’abitazione e l’assenza di una rete di sostegno.

Anche i dati dei territori confermano la dimensione del fenomeno. Nella Toscana nord ovest, il Codice Rosa ha registrato 665 accessi nel 2025, 99 dei quali riguardano minorenni. Nella Toscana sud est gli accessi sono passati dai 557 del 2023 ai 727 del 2025. Nei primi sei mesi del 2026 sono già 362.

La giornata di oggi richiama dunque non soltanto la necessità di intervenire quando la violenza si manifesta, ma soprattutto quella di prevenirla. Partendo dalle scuole, dall’educazione al rispetto, dalla cultura del consenso e dalla capacità di riconoscere comportamenti che non possono essere considerati normali all’interno di una relazione.

Perché dietro ogni numero c’è una persona. E far emergere la violenza, rompere il silenzio e chiedere aiuto è un passaggio fondamentale per poterla contrastare.