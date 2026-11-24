Un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani, mercoledì 25 novembre, sulla Toscana centro-occidentale è stata emessa dalla Sala operativa della protezione civile regionale.

Previste piogge sparse su zone occidentali e settentrionali della toscana, anche a carattere di rovescio, più isolate e intermittenti altrove; peggioramento più consistente dal tardo pomeriggio e in serata e prime ore notturne per il transito del fronte freddo con precipitazioni più diffuse e a prevalente carattere di rovescio e temporale, in particolare su zone costiere e settentrionali.

Il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore è valido per tutta la giornata di domani per le zone di nord-ovest (Lunigiana, Versilia e bacino del Serchio) mentre il codice giallo, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti, è valido dalle 12 alla mezzanotte, sempre di domani, per costa e aree occidentali adiacenti.

Per Livorno e Gorgona, spiega il Comune in una nota, il codice giallo sarà in vigore domani dalle ore 12 fino a mezzanotte. Venti meridionali in intensificazione e rotazione ai quadranti occidentali con raffiche fino a 60-80 km/h. Mare con moto ondoso in intensificazione fino a molto mosso.