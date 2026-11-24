I disegni di quattro volti a testa in giù, che potrebbero assomigliare a politici come Meloni e Salvini, e la scritta “siamo arte facciamo politica”, è quanto comparso sullo striscione issato stamattina sulla facciata dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Lo ha segnalato alla polizia il consigliere regionale di FdI Jacopo Cellai. Lo striscione è stato rimosso prima che arrivassero gli investigatori della Digos di Firenze ma sono state riprese delle immagini, poi diffuse ai media.

“Profonda indignazione per lo striscione comparso sulla cancellata dell’Accademia di belle arti di Firenze, in piazza San Marco”, nel centro cittadino, “con le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù. Una vicenda resa ancora più grave dal fatto che quello striscione sia ancora esposto ormai da giorni, senza che nessuno abbia ritenuto di intervenire per rimuoverlo”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai.

“È legittimo chiedersi come sia possibile che un messaggio del genere – aggiunge in una nota – continui a campeggiare sulla cancellata di un’istituzione culturale della città, davanti a migliaia di cittadini e turisti. E pensare che la scritta principale dello striscione, ‘Siamo arte, facciamo politica’, sarebbe persino condivisibile, richiamando un messaggio positivo di partecipazione, impegno civile e responsabilità. Ma c’è un limite che non deve mai essere superato: raffigurare esponenti delle istituzioni a testa in giù non è una forma di espressione politica, è un’intimidazione che richiama immagini e linguaggi del terrorismo e della violenza politica. Non c’entra nulla con l’arte, né con il legittimo dissenso. Quel confine è stato ampiamente oltrepassato”. Per Cellai “ci aspettiamo una condanna chiara e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche e di chi, soprattutto a sinistra, richiama continuamente i valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto. Quegli stessi principi devono valere sempre, non soltanto quando a essere contestati sono gli avversari politici. Non si può pretendere rispetto per le proprie idee e poi considerare accettabile esporre le immagini dei rappresentanti delle istituzioni a testa in giù”.

“Esporre uno striscione con le immagini del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù è violenza. Quanto accaduto all’Accademia di Belle Arti di Firenze va ben oltre la legittima protesta: è un gesto minaccioso che squalifica ogni forma di dissenso. Non si può chiudere un occhio di fronte a questi episodi. Normalizzare simili messaggi significa alimentare un clima di odio e intimidazione, con il rischio di una grave escalation. Tutti, a partire dalle opposizioni, dovrebbero condannare con fermezza quanto accaduto”.

“Non ci sono ragioni politiche che possano giustificare immagini che evocano la violenza. Condanno con fermezza il contenuto dello striscione esposto sulla cancellata dell’Accademia di Belle Arti ed esprimo la mia solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Valditara, Bernini e Salvini”. Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro in merito allo striscione esposto sulla cancellata dell’Accademia di Belle Arti, in piazza San Marco, raffigurante a testa in giù la presidente del Consiglio e i tre ministri. La presenza dello striscione è stata riferita dal consigliere regionale di FdI Jacopo Cellai.

“Il dissenso, anche il più radicale, è parte essenziale della democrazia, ma il rispetto delle persone e delle istituzioni non è negoziabile – aggiunge Funaro in una nota -. In un momento in cui assistiamo a una crescente aggressività nel dibattito pubblico, abbiamo tutti la responsabilità di non alimentare un clima di odio. La forza delle proprie idee si misura nella capacità di sostenerle e di confrontarsi con chi la pensa diversamente, non nella violenza delle immagini o delle parole. Firenze ha una profonda cultura democratica e una lunga tradizione di partecipazione civile. Proprio

“È un gesto grave, che richiama una delle pagine più buie della storia italiana e che non può essere liquidato come una semplice manifestazione di dissenso – commenta l’eurodeputato Fdi-Ecr Francesco Torselli -. Il confronto politico, anche aspro, è legittimo, ma non può mai trascendere nell’intimidazione e nella delegittimazione personale di chi rappresenta le istituzioni”. Per la capogruppo Fdi in Consiglio regionale della Toscana Chiara La Porta “la libertà di espressione e il dissenso sono principi fondamentali della democrazia ma non possono diventare un alibi per superare ogni limite. Raffigurare i rappresentanti delle istituzioni a testa in giù non è una provocazione artistica né una legittima forma di contestazione politica: è un gesto che richiama una stagione buia della nostra storia, segnata dal terrorismo e dalla violenza politica”.

Critico anche il deputato e commissario regionale Lega Toscana Andrea Crippa: “Quanto accaduto a Firenze è gravissimo e politicamente inquietante. È inaccettabile che si utilizzi il linguaggio dell’odio per colpire chi ha idee diverse e rappresenta milioni di italiani. Ancora più grave è il silenzio di chi dovrebbe prendere le distanze senza esitazioni. La sinistra, soprattutto quella che si autoproclama paladina della democrazia e dell’antifascismo, smetta di usare due pesi e due misure e condanni chiaramente quanto accaduto”.

Secondo Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, e il segretario regionale del partito Marco Stella “Questa non è né arte, né satira, ma un palese incitamento alla violenza. A rendere il tutto ancora più grave, è il fatto che lo striscione è esposto da giorni, senza che Palazzo Vecchio abbia provveduto a rimuoverlo. Episodi come questo sono indegni: ci aspettiamo che la sinistra li condanni, e che il Comune di Firenze trovi il tempo, tra una multa e l’altra, per far rimuovere lo striscione vergognoso”. Per la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini “la sinistra continua a sostenere chi incita alla violenza, soprattutto contro le istituzioni. Anche davanti allo striscione rimane in vergognoso silenzio”.