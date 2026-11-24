“Invalsi, Ocse, tutti gli istituti di rilevazione italiani e internazionali testimoniano che quando c’è una alta concentrazione di ragazzi stranieri in una classe che non parlano la nostra lingua crollano le competenze degli italiani e degli stranieri”, e “magari anche in qualche trasmissione televisiva è giusto che se ne parli, anziché sentire i soliti Montanari e compagnia che raccontano un sacco di sciocchezze”. Lo ha affermato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, in una conferenza stampa nella sede della Lega a Firenze.

Il tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle prime classi di scuola primaria e secondaria “non riguarda gli stranieri in quanto tali”, ma quelli che “non parlano la nostra lingua”, ha puntualizzato Valditara, secondo cui “abbiamo messo condizioni molto precise, molto stringenti, anche proprio per evitare che ci possa essere il rischio che un ragazzo che parla l’italiano debba andare a iscriversi in un’altra scuola. E quindi il problema è proprio un problema di integrazione autentica, di consentire ai ragazzi italiani, ai ragazzi stranieri che stanno in una classe di potersi integrare adeguatamente”.

Secondo il ministro Valditara “le nostre società non avrebbero accettato nemmeno 200 anni fa che una donna girasse per una strada o che una ragazza entrasse in una classe con il volto mascherato. Perché questo vuol dire annullare la personalità umana. Vuol dire che la donna è un essere di serie B, vuol dire che la donna non ha una identità”.

Il ministro ha collegato questo tema al tema della violenza di genere: “E’ ora di dirlo in modo chiaro e definitivo – ha sototlineato -: l’educazione all’affettività l’hanno introdotta questo governo e questo ministro”, “nonostante le balle che vengono raccontate tutti i giorni dalla segretaria Elly Schlein fino all’ultimo consigliere comunale del Pd, di Avs, del M5s”, avviando “il primo grande percorso di formazione dei docenti che ha già coinvolto 4000 scuole, per educare i nostri giovani al contrasto della violenza di genere, per educare i nostri giovani al rispetto, a relazioni corrette ed equilibrate, all’empatia affettiva e relazionale”.