www.controradio.it Violenza sulle donne, in Toscana 6.123 richieste di aiuto al 112: a Firenze eventi e iniziative per il 25 novembre Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="NBjXy3EPea"><a href="https://www.controradio.it/violenza-sulle-donne-in-toscana-6-123-richieste-di-aiuto-al-112-a-firenze-eventi-e-iniziative-per-il-25-novembre/">Violenza sulle donne, in Toscana 6.123 richieste di aiuto al 112: a Firenze eventi e iniziative per il 25 novembre</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/violenza-sulle-donne-in-toscana-6-123-richieste-di-aiuto-al-112-a-firenze-eventi-e-iniziative-per-il-25-novembre/embed/#?secret=NBjXy3EPea" width="500" height="350" title="“Violenza sulle donne, in Toscana 6.123 richieste di aiuto al 112: a Firenze eventi e iniziative per il 25 novembre” — www.controradio.it" data-secret="NBjXy3EPea" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

L’80% delle aggressioni contro le donne avviene all’interno di relazioni affettive: gli autori sono spesso mariti, compagni o ex partner che non accettano la fine del rapporto. E a pagare le conseguenze sono anche i figli: nel 2024 i Centri antiviolenza toscani hanno seguito 3.252 minorenni. Dall’inizio del 2026, inoltre, sono state 6.123 le richieste di aiuto arrivate al 112 sul territorio. Sul fronte sanitario, nel 2024 si sono registrati 2.701 accessi al pronto soccorso attraverso il percorso Codice Rosa, in vigore da ormai 17 anni, di cui 465 riguardanti minori. Numeri che restituiscono la dimensione di un’emergenza alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Firenze sono numerose le iniziative in programma tra oggi e domani: manifestazioni, incontri e installazioni. Tra queste anche una panchina rossa dedicata a Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa lo scorso settembre dall’ex compagno.