Ingresso a scuola ritardato di alcune decine di minuti per alcuni studenti di un istituto tecnico pisano per consentire che gli artificieri disinnescassero in totale sicurezza una sostanza chimica da laboratorio che si era deteriorata con il tempo. L’allarme è scattato ieri sera con la richiesta di intervento fatta ai vigili del fuoco da un tecnico scolastico, che aveva notato il deterioramento della sostanza stessa racchiusa in un contenitore.

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto hanno eseguito alcuni test accertando che il contenitore della sostanza si era deteriorato, così come il contenuto, e lo hanno trasferito all’esterno della scuola in un’area protetta per ulteriore precauzione. Stamani l’intervento definitivo con l’arrivo anche degli artificieri della polizia che hanno fatto brillare l’involucro distruggendolo. Successivamente le attività didattiche sono potute iniziare regolarmente solo con un breve ritardo.