A causa del crollo di un muro ordinanza di chiusura della Provincia di Lucca per la strada provinciale 42 per Stazzema (Lucca) a circa un km dal centro abitato. Lo ha reso noto su Fb il Comune di Stazzema il cui sindaco Maurizio Verona, sempre sui social, domenica notte ha spiegato che “dopo il cedimento della viabilità per Stazzema, i cittadini isolati sono circa 500: 200 circa a Pomezzana, 300 circa a Stazzema”.

“Non ci siamo fatti trovare impreparati – così il sindaco -, abbiamo già collocato oltre la frana un mezzo per il soccorso sanitario e uno dei vigili del fuoco. La ditta incaricata già da

questa mattina sarà al lavoro per ripristinare il collegamento”.

Sulla frana di Pomezzana insieme all’amministrazione comunale di Stazzema c’è stato un sopralluogo insieme al presidente dell’istituto di oceanografia e geofisica Nicola Casagli

dell’Università di Firenze con il professor Federico Petri della facoltà di agraria di Firenze che dal ’96 monitora la frana di Cardoso.