Sono Xylema e Lit Up Fuse i primi finalisti della 38a edizione del Rock Contest. Giovedì 26 Novembre invece al Glue Alternative Concept Space di Firenze saranno Mario Rossi Fa Rap (Verona), didettagli (Tivoli), Mosquitos Like Helicopters (Palermo), KarlitosDenti (Riposto), Paolo Di Napoli (Salerno), Jump in Trail (Firenze) a contendersi la qualificazione. Ospiti speciali live della serata: SPLEEN (alternative rock da Firenze). Restano in lizza per i due “recuperi” Epoca22, The Brave Katuka Boys, Rugo, AUT! Ingresso gratuito, h 21:00.

Giovedì 26 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Ospiti speciali live: SPLEEN

Gli artisti in gara proveranno ad aggiudicarsi la presenza in finale per uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti attraverso il network sonoro messo loro a disposizione dal Rock Contest. Tutti possono essere scoperti attraverso foto, brani e brevi biografie sulla pagina dedicata: https://www.rockcontest.it/edizione-2026/

L’OSPITE LIVE DELLA FINALE

Torna sul palco del Rock Contest che l’ha vista esordire, Lamante, il progetto artistico della cantautrice vicentina Giorgia Pietribiasi. Oggi una delle voci più autentiche della canzone d’autore contemporanea, sarà l’ospite speciale della serata finale del 6 dicembre al Tenax di Firenze (prevendite disponibili su DICE: https://dice.fm/event/ryee9y-rock-contest-2026-la-finale-live-lamante-6th-dec-tenax-firenze-tickets?lng=it). Premiata appena esordiente proprio durante l’edizione 2022 del Rock Contest di Controradio, la sua proposta unisce un’espressività vocale cruda a sonorità tribali e arrangiamenti organici firmati con Taketo Gohara, intrecciando memoria familiare e riprese sul campo. La qualità del suo percorso le è valsa prestigiosi successivi riconoscimenti di critica e settore — tra cui il Premio Nuovo Imaie a Musicultura, la candidatura alle Targhe Tenco (Opera Prima), il premio Miglior Artista Emergente ai Rockol Awards 2024 e il PIVI / Videoclip Italia Awards — mentre il brano “Come volevi essere” è stato inserito nella colonna sonora della serie TV Netflix Minerva. Ha collaborato in duetto nei dischi di Levante e Paolo Benvegnù, ed è stata scelta come opening act per i concerti nei palazzetti di Coez e dei Negramaro all’Arena di Verona.

Foto di Lamante, ospite della finale del Rock Contest, il 6 dicembre al Tenax di Firenze

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME SERATE LIVE

2a Semifinale:

Giovedì 26 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Mosquitos Like Helicopters (Palermo), didettagli (Tivoli), Mario Rossi Fa Rap (Verona), KarlitosDenti (Riposto), Paolo Di Napoli (Salerno), Jump in Trail (Firenze) | Ospiti speciali live: SPLEEN (alternative rock da Firenze)

Serata Finale & Special Guest:

Domenica 6 Dicembre @ TENAX (Firenze) – Ospite speciale live: LAMANTE

Prevendite aperte su DICE: https://dice.fm/event/ryee9y-rock-contest-2026-la-finale-live-lamante-6th-dec-tenax-firenze-tickets?lng=it

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