Vandalizzato nella notte l’Isis Galileo Galilei a Firenze, dove ignoti hanno messo a soqquadro l’istituto e avrebbero lasciato scritte di stampo razzista, anti Islam, e omofobo. Sarebbe stata anche bruciata una bandiera arcobaleno posta all’ingresso della scuola.

Oggi al Galilei non si sono tenute le lezioni per una prima valutazione dei danni, la verifica degli ambienti e la pulizia della scuola. I rappresentanti di istituto hanno preso le distanze, condannando quanto accaduto: “In quanto corpo studentesco dell’Isis Galileo Galilei ci dissociamo assolutamente dagli atti di vandalismo che hanno colpito il nostro istituto. Nessuno studente era a conoscenza di quanto fosse stato organizzato per questa notte. Si è trattato di un gesto compiuto da un gruppo ristretto di persone, sconosciute e molto probabilmente esterne alla scuola. Non esistono giustificazioni per i materiali distrutti né per gli insulti scritti. Riteniamo inaccettabili le scritte e i messaggi di odio lasciati davanti alla scuola. Il nostro istituto non si riconosce in alcun modo in questi messaggi d’odio, omofobia e islamofobia. La scuola, come istituzione, deve promuovere l’inclusione e l’unione tra gli studenti”.