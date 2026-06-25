www.controradio.it Omicidio Camaiore, Arcigay: Nel 2026 l’omofobia uccide ancora, servono spazi sicuri Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:09 Share Share Link Embed

“Il patriarcato e l’omolesbobitransfobia uccidono così come odio e disvalori alimentati costantemente, anche dalla politica, creano l’humus culturale dove la violenza trova sponda” accusa Arcigay/Altre Sponde.

“In attesa che venga fatta luce sulle ragioni di quanto accaduto non possiamo però non riflettere sul post che Mirko aveva scritto sul suo profilo social, già qualche anno fa, secondo cui per suo padre sarebbe stato meglio un figlio morto che gay. Così come non possiamo non riflettere su quanto avrebbe dichiarato l’assassino: ‘Mi sono liberato di loro’”. – dichiara il direttivo di Arcigay Altre Sponde di Firenze – e siamo vicini a chi voleva bene a Mirko Moriconi e Kety Andreoni.

Il patriarcato e l’omolesbobitransfobia uccidono, lo diciamo da sempre, così come odio e disvalori alimentati costantemente, anche dalla politica, creano l’humus culturale dove la violenza trova sponda.

Ne abbiamo parlato con DANIELE BONAIUTI, ArciGay Firenze Altre sponde