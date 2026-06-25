www.controradio.it Emma Dante e Massini tra le 'Voci disarmate' della stagione del Metastasio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:02 Share Share Link Embed

Emma Dante e Stefano Massini, produzioni internazionali come quelle della Compagnia Tchaika o della Compagnie Pensèe Visible per ‘Voci disarmate’, la nuova stagione del Metastasio di Prato. Sono 20 gli spettacoli, distribuiti nelle tre sale del Met – Metastasio, Fabbricone, Magnolfi: 10 nuove produzioni e altrettanti spettacoli in ospitalità, tra riletture contemporanee di grandi classici, nuovi lavori di drammaturgia contemporanea e alcuni spettacoli di grandi gruppi internazionali.

Il debutto sarà con ‘Pillole di me’ di Alessandro Benenuti, dal 15 al 18 ottobre. Sul palco pratese tornerà dall’1 al 4 aprile Emma Dante con ‘L’angelo del focolare’, mente Stefano Massini il 14 e dal 16 al 18 aprile porterà in scena ‘Lo zar’, il monologo sull’ascesa di Putin, tutti al Metastasio.

“La nostra nuova stagione – spiega il direttore della Fondazione Teatro Metastasio, Massimiliano Civica – è fatta di queste voci disarmate di fronte alla terrificante bellezza e al doloroso mistero della vita. Voci che non minacciano, che non attaccano, che non offendono. Voci che non vogliono odiare o avere per forza ragione. Voci che fanno domande”.

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