I Bad Nerves porteranno in Italia il loro live show travolgente ed incendiario in occasione di 4 speciali date ad aprile 2027! La band dell’Essex si esibirà martedì 13 aprile in Santeria Toscana 31 a Milano, mercoledì 15 aprile all’Invincible Fest presso l’Hacienda Roma, venerdì 16 aprile al Locomotiv Club di Bologna e infine sabato 17 aprile al Capitol di Pordenone.

I Bad Nerves suonano brani pop distorti, feroci e velocissimi. Il loro album di debutto autoprodotto e il secondo disco, Still Nervous, li hanno consacrati agli occhi e al cuore di alcuni dei nomi più importanti della scena alternativa, tra cui leggende come Billie Joe Armstrong dei Green Day, Stone Gossard dei Pearl Jam e Iggy Pop.

Dopo il successo del loro acclamato secondolavoro “Still Nervous”, la band britannica ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, intraprendendo un’intensa attività live e condividendo il palco con nomi del calibro dei Green Day, in Sud America e in Europa, e dei Weezer, durante il loro tour europeo. Il gruppo ha portato il proprio esplosivo spettacolo dal vivo anche in Australia e Giappone.

Nel frattempo, la formazione è approdata sui palchi principali di alcuni dei festival internazionali più importanti, come il Lollapalooza Chile, Lollapalooza Chicago, 2000Trees, Rock am Ring, Rock im Park, Sziget Festival e molti altri.

BAD NERVES in Italia:

13 aprile 2027 – Santeria Toscana 31, Milano

15 aprile 2027 – Invincible Fest, Hacienda Roma

16 aprile 2027 – Locomotiv Club, Bologna

Ingresso riservato ai tesserati AICS.

17 aprile 2027 – Capitol, Pordenone

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 27 novembre.