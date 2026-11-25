Il programma di viaggi del Controradio Club edizione 2027 è molto articolato e propone come sempre viaggi in tutto il mondo. La selezione è stata composta seguendo le indicazioni che ci sono pervenute da parte di numerosi soci viaggiatori: alcune mete sono già pronte per essere prenotate (Algeria e Cina) e le altre usciranno a breve o nel corso del 2027. Troverete inoltre alcuni viaggi in valutazione e in attesa di conferma per motivi legati al prezzo e/o agli itinerari, mentre altri ancora potranno aggiungersi last minute nell’arco dell’anno. Per qualsiasi informazione sui viaggi: [email protected]

LISBONA E DINTORNI – Dove finisce l’Europa

Confermato – prenotabile a breve

12–15 marzo 2027 | 4 giorni

Quattro giorni alla scoperta del fascino di Lisbona e della costa atlantica portoghese, tra storia, grandi esplorazioni e atmosfere romantiche. Dalle stradine dell’Alfama alle piazze della Baixa, dai monumenti di Belém ai celebri pastéis de nata, esploreremo una capitale ricca di carattere e tradizioni. Il viaggio prosegue verso l’elegante Cascais, la fiabesca Sintra e Cabo da Roca, l’estremo lembo occidentale dell’Europa continentale, dove, come scriveva il poeta Camões, “la terra finisce e comincia il mare”.

Prezzo indicativo in corso di valutazione: € 1.100,00

ALGERIA – Una storia scritta sulla sabbia

Confermato – prenotabile dal 26.11.2026

31 marzo – 9 aprile 2027 | 10 giorni

Un viaggio nel cuore del Sahara, tra paesaggi spettacolari di dune, montagne vulcaniche e labirinti di roccia scolpiti dal vento. Dalla storica Casbah di Algeri ai villaggi millenari di Ghardaia, fino alle immensità del deserto attraversato in fuoristrada con le guide tuareg. L’alba sulle montagne dell’Hoggar, le antichissime pitture rupestri, le oasi nascoste e i silenzi del deserto compongono un itinerario di straordinario fascino, alla scoperta di una delle regioni più suggestive e meno conosciute del Nord Africa.

Prezzo: € 2.690,00

CINA – La Tigre e il Dragone

Confermato – prenotabile dal 26.11.2026

10 – 24 Maggio 2027 | 15 giorni

Nel paese travestito da continente, dove la misura dell’uomo si perde nell’immensità della storia, l’armonia è sempre il risultato di sollecitazioni contrapposte. La Cina vive di antitesi che si fronteggiano in un eterno gioco di ossimori, la forza serena, la grazia tumultuosa, l’urlo silenzioso. La Cina è un mondo che si piega senza spezzarsi, lentamente, come il bambù sotto la pioggia. Un Paese fatto di metropoli che brillano come circuiti accesi nella notte, dove i grattacieli si rincorrono come ideogrammi di vetro e luoghi in cui il tempo si fa pietra. C’è la Cina dei giardini pennellati come quadri, delle mura che si snodano come le spire di un dragone. Qui il presente è fatto di bubble tea e app che ti consegnano i ravioli in meno tempo di quanto serve a imparare a usare le bacchette. Un viaggio a caccia della tigre nascosta, seguendo le lanterne rosse fra riti, sapori e immagini che sembrano appartenere a più mondi. Così ci si scopre viaggiatori non solo nello spazio, ma nel tempo e nell’immaginario. Si visitano Shangai, Pechino, Xi’an con l’esercito di terracotta, La Grande Muraglia, i Buddha scolpiti nella roccia nelle grotte di Yungang.

Prezzo: € 3.650,00

ARMENIA E GEORGIA – Le montagne dell’esilio

Confermato – prenotabile prossimamente

Agosto 2027 | 11 giorni

La millenaria storia dell’Armenia registra solo brevi e sporadiche parentesi di indipendenza. La dominazione straniera non ha però impedito al popolo armeno di mantenere nei secoli una fortissima identità nazionale, fondata sui due pilastri cardine della lingua e della religione cristiana, che ha consentito alla nazione di fronteggiare unita invasioni, calamità naturali, genocidi e il dominio sovietico. L’Armenia è terra di pastori e contadini, di prati solitari e boschi, di villaggi isolati, di imponenti vette caucasiche, di chiese e monasteri medioevali che ne punteggiano il paesaggio, adagiati nelle valli, in riva ai laghi o aggrappati a pareti rocciose. La Georgia è una terra del Caucaso dove si incontrano Europa e Asia, tra valli profonde e montagne che superano i cinquemila metri. A Tbilisi, le cupole di mattoni dei bagni sulfurei e i vicoli della città vecchia raccontano secoli di incontri tra culture diverse. I moltissimi monasteri, della Georgia testimoniano le antiche radici cristiane del paese. Dalla città scavata nella roccia di Uplistsikhe alla memoria sovietica di Gori, la Georgia custodisce le tracce di epoche lontanissime tra loro.

Prezzo indicativo: € 2.600,00 – € 2.900,00

USA – NAVAJO NATION – La terra del Popolo

Viaggio in corso di valutazione

2 – 15 settembre 2027 | 14 giorni

Un viaggio alla scoperta di un’America lontana dagli stereotipi del Far West, attraverso gli straordinari paesaggi e la cultura dei popoli nativi. Dalla Monument Valley al Canyon de Chelly, dai villaggi pueblo alle testimonianze archeologiche di Mesa Verde, attraverseremo territori ricchi di storia e spiritualità. Il momento centrale sarà la partecipazione al grande Pow Wow della Navajo Nation, tra danze, musica, cerimonie e tradizioni tramandate da generazioni. Un’esperienza culturale fuori dal comune, in compagnia di Gimmy Tranquillo, per conoscere un’altra storia d’America.

Prezzo in corso di valutazione.

THAILANDIA E LAOS – Dai templi della Thailandia al Laos, lungo il Mekong

Confermato – prenotatile prossimamente

10 – 21 novembre 2027 | 12 giorni

Due paesi, due anime del Sud-est asiatico, tra la vitalità della Thailandia e la spiritualità del Laos. Dai templi dorati e dai mercati di Chiang Mai allo spettacolare Festival delle Lanterne, quando migliaia di luci illuminano il cielo notturno. Attraverseremo il Triangolo d’Oro e navigheremo lungo il Mekong, tra villaggi, foreste tropicali e montagne, fino alla splendida Luang Prabang. Qui, tra monasteri buddisti, cascate e antichi rituali, scopriremo un mondo che conserva ritmi di vita e tradizioni profondamente diversi dai nostri.

Prezzo indicativo: € 3.800,00