Sei persone coinvolte in un’indagine per presunte violenze durante un presidio sindacale davanti all’azienda Li Bassi di Quarrata, nel giugno del 2025. Dopo le perquisizioni e il sequestro di telefoni e computer agli esponenti del Sudd Cobas, interviene la Procura di Pistoia per chiarire i confini dell’inchiesta: nessuna criminalizzazione del diritto di sciopero, ma accertamenti su singole condotte denunciate come violente. Il sindacato, che parla di un’intimidazione, contesta l’iniziativa.

PISTOIA Da una parte il diritto di sciopero, di manifestare e di organizzarsi sindacalmente. Dall’altra il dovere della magistratura di verificare eventuali reati. È su questo confine che si muove la vicenda delle perquisizioni che hanno coinvolto sei esponenti e aderenti al Sudd Cobas, a Pistoia, nell’ambito dell’inchiesta sulla protesta davanti alla Li Bassi di Quarrata.

La Procura ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere un punto fermo: l’attività sindacale non è sotto indagine. Il procedimento nasce dalla denuncia di un privato per presunte violenze private e lesioni durante il presidio del giugno 2025. Gli accertamenti, precisa il procuratore facente funzioni Giuseppe Grieco, riguardano esclusivamente singole condotte, da valutare indipendentemente dal contesto della mobilitazione.

Al centro delle polemiche anche il sequestro di telefoni e computer. La Procura assicura che non ci sarà alcuna acquisizione indiscriminata di dati: l’analisi sarà selettiva, limitata al periodo compreso, in linea generale, tra il 24 giugno e il 2 luglio dello scorso anno. Nessun monitoraggio dell’attività sindacale, dunque.

Di tutt’altro tenore la reazione del Sudd Cobas, che aveva definito le perquisizioni un atto grave e intimidatorio. La sindacalista Francesca Ciuffi ha ricordato di essere stata, a sua volta, aggredita durante quella vertenza. Una mobilitazione che riguardava le condizioni di lavoro di due dipendenti e che si era conclusa con un accordo per contratti a tempo pieno e indeterminato.

Il sindacato respinge le accuse e annuncia una nuova iniziativa pubblica a Quarrata per sabato. La vicenda, intanto, resta sul terreno giudiziario, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza degli indagati.