www.controradio.it Vertenza Acca Seano, Sudd Cobas vince in tribunale: non convalidato il sequestro della merce Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Il sindacato Sudd Cobas incassa una vittoria nei tribunali riguardo la vertenza sulla logistica Acca di Seano, dove sono a rischio 95 posti di lavoro. Il gip di Prato – hanno spiegato oggi i sindacalisti- non ha infatti convalidato il sequestro della merce di 21 pronto moda cinesi che aveva portato allo sgombero del picchetto dei lavoratori del 3 luglio. La Procura ha fatto ricorso e l’udienza è fissata per il 27 luglio. Intanto, il sindacato contesta anche il provvedimento del Tribunale di Pisa che ha disposto la restituzione della merce a 14 aziende, sostenendo che il giudice non fosse a conoscenza della mancata convalida del sequestro.