www.controradio.it Montedomini: Federalberghi ‘case per affitti brevi?' A noi fanno tanti controlli bisogna farli anche agli altri’ Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:50 Share Share Link Embed

“Noi siamo soggetti a tanti controlli, dalla mattina alla sera. Bisognerebbe farli da altre parti”. Lo ha affermato Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze, parlando del caso degli immobili di proprietà dell’Asp ‘Montedomini’, partecipata del Comune di Firenze, destinati ad affitti turistici. Sul caso, ha detto Bechi a margine dell’assemblea dell’associazione, “l’opinione è evidente che ce l’abbiamo. Che cosa dobbiamo dire? Si denuncia da sola, insomma…”.