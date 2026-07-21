www.controradio.it Turismo, Federalberghi Firenze: nonostante timori ci aspettiamo un 2026 positivo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:45 Share Share Link Embed

Per il turismo a Firenze nel 2026 “l’andamento è stato buono fino a tutta la fine del mese di giugno. Luglio sta rallentando leggermente, anche un po’ agosto, però su settembre vediamo che comunque vi è una ripresa di una continuità che ci fa ben sperare su un 2026 molto incerto”. Lo ha detto Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze, a margine dell’assemblea dell’associazione.

Sentiamolo ai microfono di Domenico Guarino

“Avevamo delle grandi paure, però possiamo essere moderatamente soddisfatti”, ha aggiunto. A Firenze, ha detto Bechi, “c’è un tema dell’escursionismo giornaliero di quei 5,6 milioni di turisti che vengono dalla mattina alla sera, che prendono la tramvia a Villa Costanza e poi la prenderanno a Bagno a Ripoli, che pagano 1,70 euro utilizzando il trasporto pubblico locale sostenuto per quasi oltre 30 milioni dall’imposta di soggiorno pagata da chi invece nella città dorme”.