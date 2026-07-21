www.controradio.it Nuevo Barrio Street Festival Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:38 Share Share Link Embed

Venerdì 24 e sabato 25 luglio il quartiere Garibaldi di Livorno di trasforma nel nuevo barrio, luogo di rigenerazione urbana dedicato alla musica, socialità e partecipazione dal basso.

Mercatini del riuso e ristorazione, dibattiti pubblici e animazione per bambini, ma anche tanta musica: Moruga Drum, Gli Anni, Guerrilla Farming, The Labs, Mimmo Mollica band e dalle 22, sul palco principale il 24 i Fanfara Statione eil 24 Bobo Rondelli Trio. iI tutto a ingresso gratuito.

L’intervista a Filippo Del Bubba segretario di Mezcalr22 APS.