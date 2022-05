Firenze: sequestrati circa 7 chili di cocaina, 3 persone arrestate

I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato in flagranza di reato tre persone (un 67enne residente a Impruneta, Firenze) e una coppia residente a Torino composta da un 28enne italiano e da una 26enne albanese) poiché, sulla base degli elementi raccolti, sono ritenute responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I tre sono stati trovati in possesso di quasi 7 kg di cocaina , in parte trovati addosso a loro in parte occultati nel doppiofondo sotto il sedile lato guida di una Fiat 500L, poi sequestrata, in uso alla coppia. L’attività è scaturita a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini su movimenti sospetti nei pressi di via Galliano a Firenze. I Carabinieri hanno quindi effettuato verificato la fondatezza della notizia e individuando i tre.

In particolare, insospettiti dai movimenti dei tre, i carabinieri di Firenze hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi, rinvenendo la droga. I successivi accertamenti hanno poi consentito di trovare quasi 1.000 € in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, telefoni cellulari ed orologi di lusso; il tutto posto sotto sequestro. I tre arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Firenze Sollicciano.

I Carabinieri di Frienze non escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini.