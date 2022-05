Firenze: Aggredisce arbitro e spettatore, Carabineri arrestano 34enne

E’ accaduto in via de’ Vespucci: i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 34enne pregiudicato al termine di una partita di calcio under 14 per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per aggressione all’arbitro e a uno spettatore.

Prima gli urli e le offese contro l’arbitro ‘reo’ di aver ammonito sui figlio, poi le minacce nei confronti di uno spettatopre che aveva cercato di tranqullizzarlo, infine, dopo una breve sospensione dlela gara, l’aggressione nei confronti del direttore di gara. per qeusto, nella serata di ieri i Carabinieri della stazione di Firenze Peretola e della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne fiorentino gravato da numerosi precedenti di polizia, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di violenza, minaccia e resistenza a p.u..

“Alle 19.30 circa quando alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze giunge una richiesta di intervento per una lite al campo sportivo comunale di via de’ Vespucci ove, al termine di un incontro calcistico valevole per il campionato giovanissimi provinciali under 14, tra la Polisportiva Firenze Ovest e l’Albereta San Salvi, il padre di uno dei giocatori della squadra di casa aveva aggredito con un pugno al volto il direttore di gara e, successivamente, anche uno spettatore, intervenuto in soccorso, spintonato e colpito con un calcio al ginocchio” raccointano i Carabinieri.

Che aggiungono “alla vista degli operanti giunti sul posto e subito impegnati nell’accertamento dei fatti e nel tentativo di tranquillizzare l’uomo e allontanare una bottiglia di vetro nella sua disponibilità, questi, che appariva in stato di alterazione psicofisica dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, iniziava a spintonarli e a proferire ogni sorta di minaccia e offesa nei loro confronti, arrivando a colpire con un calcio al ginocchio uno dei militari che riportava lievi lesioni”.

L’uomo, una volta immobilizzato è stato condotto presso gli uffici della Stazione di Firenze Peretola, dove, secondo il racconto dei militari, avrebbe nuovamente tentato di aggredirli. i

Una volta dichiarato in arresto, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata di domani.

Il militare e lo spettatore feriti, ricorsi alle cure mediche, hanno riportato lesioni giudicate g

uaribili rispettivamente in giorni 4 e 7 mentre l’arbitro si riserva a di fornire referto medico una volta recatosi in ospedale.