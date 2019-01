Firenze: scontro auto-bus, tre persone in ospedale

Un mancato rispetto della precedenza. Sarebbe questa la causa dell’incidente che oggi pomeriggio è avvenuto in via Datini e che ha visto il coinvolgimento di una vettura e un bus Ataf.

Secondo quanto ricostruito, spiega la polizia municipale in un comunicato, l’auto, una Honda Jazz proveniente da via Traversari, non avrebbe rispettato la precedenza al momento di attraversare via Datini per proseguire in direzione di viale Giannotti. Avrebbe quindi urtato contro il bus della linea 23 in transito sulla corsia preferenziale di via Datini in direzione via Gualfredotto.

La 25enne alla guida dell’auto è stata estratta dai vigili del fuoco e portata all’ospedale di Ponte a Niccheri, dove sono stati trasportati anche il conducente del bus, un 40enne, e una passeggera di 47 anni, tutti in codice verde. Medicati sul posto cinque passeggeri di età compresa tra i 32 e i 67 anni.

Per consentire i soccorsi e i rilievi via Datini è stata chiusa nei due sensi da via Traversari a piazza Gualfredotto. Divieto di transito anche in via Traversari. Le strade sono state riaperte intorno alle 18.15.

Sempre in via Datini il 15 gennaio scorso si è verificato un incidente a seguito del quale è morto un 78enne, caduto sbattendo la testa dopo essere stato urtato da un bus in transito mentre camminava lungo la carreggiata.