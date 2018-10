Firenze, San Lorenzo: Gdf scopre 400mila euro di evasione

Evasioni fiscali per 400.000 euro, 3 persone denunciate per contraffazione marchi e ricettazione, 28 soggetti sanzionati per varie irregolarità amministrative e 15 attività commerciali sospese per reiterate violazioni fiscali sugli scontrini fiscali.

Questi, in sintesi, i risultati di una serie di controlli eseguiti congiuntamente dai finanzieri del comando provinciale e dalla polizia municipale nei confronti degli esercizi commerciali a posto fisso nell’area del mercato di San Lorenzo in centro a Firenze.

Oggi il resoconto dell’attività dall’inizio dell’anno fino all’estate è stato illustrato dal sindaco Dario Nardella e dal comandante provinciale della guardia di finanza Benedetto Lipari. Nel dettaglio, i controlli eseguiti dai militari hanno consentito di sanzionare 23 soggetti per mancata emissione di scontrini fiscali, con un totale di 400.000 euro di evasione.

Questo ha portato alla richiesta di sospensione di 15 attività commerciali.

I controlli eseguiti dai finanzieri hanno anche permesso di trovare e sequestrare borse e giubbotti contraffatti, con la denuncia di un italiano ed un iraniano, proprietari di due banchi, per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Ulteriori approfondimenti sulla provenienza di tali oggetti hanno portato a individuare anche il fornitore, risultato essere un imprenditore di origine cinese, gestore di laboratorio di produzione di articoli in pelle, ubicato in un capannone nella zona di Firenze-Osmannoro. All’interno del laboratorio sono stati sottoposti a sequestro, oltre a merce ed accessori contraffatti (200 fibbie e 20 borse marchio Gucci), anche 10.000 euro in contanti e alcune banconote false.

L’imprenditore cinese è stato denunciato all’autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione. L’azione della municipale ha poi portato alla constatazione delle seguenti violazioni amministrative: 26 soggetti verbalizzati per omessa indicazione dei prezzi sulla merce in vendita; in 25 casi di banchi più grandi del consentito; 2 occupazioni abusive di suolo pubblico e in 3 mancate esibizioni di licenza di ambulant