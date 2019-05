Firenze: rinvenuti in due abitazioni, due corpi senza vita

Due interventi da parte dei Vigili del Fuoco di Firenze che hanno rinvenuto in Via del Pescolino ed in Via Luca Giordano, rispettivamente il corpo di un uomo nato nel 1925 ed il corpo di una donna di 84 anni, entrambi senza vita.

Nel dettaglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti per un soccorso a persona in Via del Pesciolino. Una volta entrati all’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 94 anni, per il quale il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.

L’altro intevento dei Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, invece, in Via Luca Giordano. Anche in questo caso, una volta arrivati sul posto, il personale sanitario del 118 era già entrato nell’abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto il corpo di una donna di anni 84. Per la donna il personale sanitario ha stato constatato il decesso.