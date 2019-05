Firenze: progetto per ricoprire città con piante anti-smog

“Firenze potrebbe diventare un laboratorio mondiale nella lotta all’inquinamento dove le piante sono utilizzate per risolvere i problemi dell’ambiente”. Ad annunciarlo è il botanico Stefano Mancuso in un video su facebook condiviso dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Diventare la prima città del mondo ad avere un quartiere completamente coperto di piante – aggiunge il botanico -. Io sono disponibile”. Lo stesso Nardella sottolinea che “lo scienziato Stefano Mancuso, nella classifica delle 20 persone che salveranno il pianeta, sceglie Firenze come laboratorio mondiale di città verde e ecosostenibile, io dico si può fare. Perché il nostro impegno per l’ambiente è cosa concreta”.

Nel video Mancuso spiega che “l’ambiente è il vero problema dei prossimi anni e qualsiasi amministrazione, internazionale o locale, deve aver chiaro che intervenire è fondamentale per il nostro futuro. Oltre il 70% dell’anidride carbonica si produce in ambiente urbano ed è qui che bisogna intervenire prima che si diffonda in atmosfera”, “grazie all’uso delle piante. Dobbiamo coprire le nostre città di piante, è una rivoluzione che ci è richiesta. Non basta mettere le piante nei luoghi canonici ma dobbiamo coprire di piante i nostri palazzi”, interi quartieri, e così “l’ambiente ne gioverebbe moltissimo con una riduzione dell’anidride carbonica e degli inquinanti”.

Per Mancuso, “è una soluzione radicale” che “richiede coraggio e nuove idee. Conosco Dario Nardella, ho parlato con lui di questi problemi molte volte, e so che di questi problemi si preoccupa”.