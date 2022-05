Firenze ricorda Michela Noli con due eventi il 15 e 20 maggio

A Firenze due eventi per ricordare Michela Noli, la 31enne uccisa con 47 coltellate dall’ex marito.

Il programma ‘Per Michela’ è giunto alla sua quinta edizione e prevede due iniziative, il 15 e 20 maggio. La prima, ‘Corri per Michela’, domenica 15 all’Isolotto. Si tratta di una corsa podistica non competitiva di km 7 e passeggiata ludico-motoria di km 5. La partenza è fissata domenica 15 maggio, alle 8,30 (la corsa) e alle 9.30 (la passeggiata), dal Giardino ‘Michela Noli’, in via Torcicoda, all’Isolotto, dove è previsto anche l’arrivo, con premiazioni intorno alle 10.30. Ne avevamo parlato in News Line su Controradio.

Il 20 maggio (inizio alle 19.30) si terrà l’evento ‘Insieme per Michela’, un concerto ad ingresso libero presso il pratone delle Cornacchie alle Cascine: si esibiranno Dolcenera, Choreos, Saverio Lanza, Chiara Riondino, Daniela Morozzi, Anna Meacci, Cecco e Cipo, Francesco Ricci, Simona Bencini e i Maledetti Luna Park (Loredana Bertè Tribute Band). La serata, promossa in collaborazione con Le Nozze di Figarò, verrà condotta dalla giornalista e scrittrice Gaia Simonetti e vedrà la partecipazione anche di Andrea Muzzi, regista, interprete e sceneggiatore.

Nel parco, sarà allestito un gazebo di Artemisia per favorire la distribuzione di materiale informativo e la raccolta fondi. “È giunto alla quinta edizione, il progetto ‘Per Michela’, a cui siamo particolarmente legati – ha affermato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Dal 2017 ha visto il coinvolgimento di 335 dipendenti di Toscana Aeroporti, sensibilizzati non solo attraverso l’organizzazione di incontri sul tema, ma anche grazie all’avvio di un progetto di formazione specifico per formare ‘sentinelle’ all’interno dell’azienda che possano essere in grado di identificare situazioni di violenza e orientare le dipendenti verso i centri antiviolenza del territorio”.