Cicognini di Prato, dirigente: “Il ballo sarà aperto a ogni tipo di coppia”

By

Prato – la dirigente del Cicognini: “Sempre permesso valori di inclusione, integrazione e accoglienza”.

Giovanna Nunziata, dirigente scolastica del liceo convitto Cicognini in cui nei giorni scorsi si sono consumate polemiche riguardo alla partecipazione di alcuni studenti gay al ‘ballo delle debuttanti’, fa chiarezza sui cambiamenti intervenuti nelle ultime ore.

L’evento, in programma il 18 giugno, si chiamerà ‘ballo di fine anno‘ e sarà aperto a ogni tipo di coppia, purché formata all’interno delle classi superiori delle classi quinte della stessa scuola. “A seguito dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto il nostro istituto – spiega la dirigente Giovanna Nunziata in una nota – il collegio unitario dei docenti e degli educatori del Convitto nazionale statale F.Cicognini ribadisce di aver sempre promosso i valori di inclusione, integrazione e accoglienza. E ribadisce altrui la volontà di continuare a promuovere tali valori ora e sempre attraverso l’azione didattica dei suoi componenti. La recente modifica del ballo di fine anno scolastico va intesa come espressione di tale volontà.”

“Il ballo di fine anno sarà aperto a tutte le coppie liberamente formate, dal 18 giugno 2022, come già deciso nella delibera del 9 maggio 2022”. Sul ballo si sono espressi anche gli studenti, che hanno votato però con riferimento al tipo di danze che accompagnano la serata di festeggiamenti.

Le regole sono state cambiate dopo che il 5 maggio Arcigay Prato-Pistoia ‘l’Asterisco’ aveva polemizzato a seguito dell’istanza di alcuni studenti che avrebbero voluto formare coppie dello stesso sesso.