Firenze: protesta scuole guida Firenze, clacson e corteo auto

Al centro della protesta dei titolari delle scuole, le linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cheprevedono di far espletare gli esami teorici per le patenti all’interno delle Motorizzazioni civili e non nelle sedi delle scuole guida.

Decine di auto in corteo a Sesto Fiorentino, presso Firenze, suonando clacson e dando luogo a un presidio davanti alla sede della Motorizzazione civile di Firenze per l’iniziativa di protesta indetta da Confarca, associazione che rappresenta a livello nazionale oltre 2.500 titolari di autoscuole, studi di consulenza e scuole nautiche. Oltre che a Firenze, la mobilitazione di Confarca ha visto manifestazioni stamani anche a Napoli e Verona, mentre nel pomeriggio e’ prevista una iniziativa a Roma. Al centro della protesta dei titolari delle scuole, le linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cheprevedono di far espletare gli esami teorici per le patenti all’interno delle Motorizzazioni civili e non nelle sedi delle scuole guida.

Questa scelta adottata per la Fase 2, sostiene Confarca, rischia di creare, con la ripresa degli esami dal 3 giugno, assembramenti e spostamenti verso gli uffici ministeriali. La richiesta degli associati di Confarca e’ dunque quella di inserire nelle linee guida ministeriali la possibilita’ di far

svolgere in via temporanea gli esami teorici all’interno delle sedi delle scuole guida, come avviene di norma.